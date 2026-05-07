Парад Победы в Новороссийске начнется в 10:00

В Новороссийске ограничат движение транспорта для проведения парада Победы. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая проезд перекроют по улицам:

– Чайковского (сквер) – от Сипягина до Советов;

– Советов (четная и нечетная стороны) – от Кутузовской до Новороссийской Республики;

– Леднева – от Советов до Мира;

– Свободы – от Энгельса до Советов и от Советов до Мира;

– Рубина – от Коммунистической до Советов.

С 05:00 до 14:00 9 мая движение ограничат по улицам:

– Анапское шоссе (четная и нечетная стороны) – от Тобольской до Кутузовского кольца;

– Московской – от Видова до Анапского шоссе;

– Магистральной – от ул. Мира до Кутузовского кольца;

– Кутузовской – от Видова до Кутузовского кольца;

– Сипягина – от Чайковского до Кутузовской.

Схема ограничений движения

Водителей просят не оставлять транспорт на этих участках с 17:00 8 мая. Автомобили, оставленные в зоне перекрытий, переместят.

Организация парада Победы в Новороссийске

«Задействуем силы, средства, технические возможности всех структур и подразделений – военных, казачества, правоохранительных органов и ресурсы администрации, чтобы главное событие Дня Победы прошло спокойно и на самом высоком уровне», – сказал Андрей Кравченко.

Предметы, которые запрещено приносить на парад Победы

Парад Победы в Новороссийске начнется в 10:00. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 8:00.