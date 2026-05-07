В Новороссийске ограничат движение транспорта для проведения парада Победы. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
С 17:00 8 мая до 14:00 9 мая проезд перекроют по улицам:
– Чайковского (сквер) – от Сипягина до Советов;
– Советов (четная и нечетная стороны) – от Кутузовской до Новороссийской Республики;
– Леднева – от Советов до Мира;
– Свободы – от Энгельса до Советов и от Советов до Мира;
– Рубина – от Коммунистической до Советов.
С 05:00 до 14:00 9 мая движение ограничат по улицам:
– Анапское шоссе (четная и нечетная стороны) – от Тобольской до Кутузовского кольца;
– Московской – от Видова до Анапского шоссе;
– Магистральной – от ул. Мира до Кутузовского кольца;
– Кутузовской – от Видова до Кутузовского кольца;
– Сипягина – от Чайковского до Кутузовской.
Водителей просят не оставлять транспорт на этих участках с 17:00 8 мая. Автомобили, оставленные в зоне перекрытий, переместят.
«Задействуем силы, средства, технические возможности всех структур и подразделений – военных, казачества, правоохранительных органов и ресурсы администрации, чтобы главное событие Дня Победы прошло спокойно и на самом высоком уровне», – сказал Андрей Кравченко.
Парад Победы в Новороссийске начнется в 10:00. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 8:00.