Украинские БПЛА сбили над Кубанью, Азовским и Черным морями днем 7 мая

Украинские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями днем 7 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 12:00 до 16:00 над регионами России перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой областями. Беспилотники уничтожены над Орловской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом.

Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили вечером 7 мая. Ранее сирены включали в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Туапсинском округе и Крымском районе.