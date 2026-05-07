Парад Победы в Краснодаре: откуда смотреть прохождение войск

Схема прохода к Главной городской площади 9 Мая Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подготовили схему прохода к Главной городской площади 9 Мая. В 10:00 здесь начнется парад Победы.

Зрительные места организуют с трех сторон площади:

– на улице Красной – вдоль забора городской клинической больницы №1;

– на улице Буденного – от Красной до Красноармейской, тротуар у здания с часами;

– на улице Красноармейской – на ступенях театра Драмы им. Горького.

Входы в зрительские сектора организуют на углах улиц:

– Красной и Длинной;

– Красной и Кузнечной;

– Буденного и Коммунаров;

– Кузнечной и Красноармейской.

Напомним, на всех КПП установят стационарные металлодетекторы и организуют обязательный досмотр участников. Входы откроют с 8:00 – жителей и гостей просят приходить заранее.

На территорию запрещено проносить оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, аэрозольные баллончики, жидкости, в том числе воду и парфюмерию, еду, пауэрбанки, вейпы, крупногабаритные сумки и рюкзаки размером более 55×40×25 см. Под исключение попадают лекарства, назначенные врачом, со справкой и антисептические салфетки.