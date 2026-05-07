Пол Окенфолд выступит в Сочи 5 сентября. Звезда мировой электроники возвращается в Россию с мини-туром.

В Сочи диджей выступит в клубе «Виноград». Перед краснодарским курортом Пол Окенфолд приедет в Ростов-на-Дону. Выступление запланировано 4 сентября в Ростове-на-Дону. 11 сентября диджей приедет в Москву, а 12 сентября – в Санкт-Петербург.

Пол Окенфолд, стоявший у истоков рейв-движения в конце 1980-х в Англии, приложил руку ко «Второму лету любви». Первым из электронных музыкантов покорил большое кино, записав саундтреки к фильмам «Пароль “Рыба-меч”», «Матрица: Перезагрузка» и «Идентификация Борна». Трижды номинировался на «Грэмми» и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Выступал вместе с U2 и Мадонной, доказав, что диджеи могут быть стадионными звездами.

Пола Окенфолда и Россию связывает больше, чем обычные гастрольные туры. Он стал одним из первых топ-диджеев планеты, кто нанес Россию на свою карту выступлений. Впервые посетив Москву в 1994 году, спустя несколько лет он превратил визиты в традицию, проникся русской культурой, начал сотрудничать с российскими диджеями, записал ремикс на песню «Перемен» группы «Кино» и даже научился готовить борщ.

«У меня здесь много хороших друзей – я приезжал сюда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу. Естественно, я скучал и по своим фанатам, и по историческим памятникам, русской культуре и кухне – очень полюбил все это!» – говорил Пол в интервью в 2025 году после семилетней разлуки с Россией.