Мужчина погиб при столкновении четырех автомобилей в Сочи

Полиция установила обстоятельства ДТП с четырьмя автомобилями в Дагомысе. По данным Госавтоинспекции Сочи, авария произошла на Барановском шоссе. Водитель Hyundai потерял контроль над транспортным средством и врезался в металлическое ограждение.

«Это столкновение стало роковым, отбросив его машину на припаркованную у обочины «Газель». Сила удара передалась грузовому автомобилю, который, в свою очередь, был вытолкнут на полосу движения, где в тот момент находился Changan. Далее последовала цепная реакция и Changan был отброшен на припаркованную «Лада Нива»», – рассказал командир батальона №2 Госавтоинспекции Сочи Юрий Голуб.

В результате этого массового ДТП 59-летний водитель Hyundai скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда медиков.