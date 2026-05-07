Кубанская промышленность выбирает цифру: как бороться с кадровым голодом и повышать производительность

В Новороссийске состоялась масштабная конференция, посвященная цифровой трансформации промышленности Кубани. Представители власти, бизнеса и науки обсудили, как преодолеть кадровый дефицит, нарастить производительность и закрепить региональное лидерство с помощью новых технологий.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что по итогам 2025 года город-герой отгрузил промпродукции на 864 млрд рублей, заняв 3 место в крае. Замгубернатора Александр Руппель добавил, что за 5 лет промпроизводство региона выросло вдвое, превысив 660 млрд рублей, а инвестиции увеличились пятикратно.

«Промышленность дает максимальную добавленную стоимость и формирует ядро экономики», — подчеркнул Руппель.

Производительность и роботы против дефицита кадров

Основной проблемой отрасли сегодня является кадровый голод при рекордно низкой безработице в 2,2%. Замгендиректора ФЦК Алексей Байшев заявил: «Единственная устойчивая стратегия — делать больший объем работы теми же силами». Замминистра промышленной политики края Михаил Дорожков сообщил, что до 2032 года обрабатывающим производствам потребуется более 15 тысяч специалистов.

«Даже за 5 лет мы, вероятно, не сможем подготовить необходимое количество специалистов», — отметил Дорожков, указывая на роботизацию как на выход.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов призвал к внедрению роботов с учетом отраслевой специфики, а не универсальных решений.

Вузы и инновации: фундамент будущего

Руководитель Центра искусственного интеллекта КубГУ Анна Коваленко подчеркнула, что компании теперь понимают: промедление с внедрением нейросетей грозит будущими потерями.

Ректор КубГТУ Игорь Лагерев призвал к глубокому сотрудничеству вузов и предприятий.

«Хороший преподаватель должен участвовать в совместных научных проектах и проходить стажировки на производстве, иначе он не сможет подготовить передового инженера», — заявил Лагерев.

Конференция показала: будущее кубанской промышленности напрямую зависит от синергии инноваций, передовых технологий и эффективной подготовки кадров, способных работать в условиях новой цифровой реальности.