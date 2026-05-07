В Майкопском районе Адыгеи подрядчик обманул детский сад на замене окон

Подрядчик в Адыгее получил деньги по контракту, к выполнению которого даже не приступал. Осенью 2025 года организация заключила договор с одним из детских садов Майкопского района на замену оконных блоков.

«После выполнения работ подрядчик представил акты, в которых недостоверно значилось полное завершение услуг. В результате этих действий подрядчику было перечислено свыше 380 тысяч рублей бюджетных средств за фактически невыполненные работы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры РА.

Факт мошенничества обнаружили во время прокурорской проверки. По результатам материалов республиканская полиция возбуждила уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере). Ход расследования находится под надзором прокуратуры.