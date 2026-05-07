Смотр юнармейских отрядов прошёл в лицее № 64 Краснодара

Накануне Дня Победы в школах Краснодарского края стартовали патриотические акции. В лицее № 64 краевой столицы в течение двух дней проходил традиционный ежегодный смотр юнармейских отрядов. Ученики с 5 по 11 классы соревновались в строевой подготовке и чтении речёвок.

Как сообщили в общеобразовательном учреждении, в рамках смотра прошёл парад участников движения «Бессмертный полк», посвящённый Великой Победе, и возложение цветов к Стене Памяти героев-выпускников лицея, в которых также приняли участие Волонтеры Победы.

Ранее «Комсомолка» рассказала, что власти Кубани приняли решение провести Парады Победы 9 мая в Новороссийске и в Краснодаре. В столице Краснодарского края военная техника пройдёт впервые после трёхлетнего перерыва.