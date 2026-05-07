Жительница Краснодарского края, которая сейчас путешествует по Перу, поделилась наблюдениями о республике с журналистами МТРК «Краснодар». Девушка опровергла один из мифов о доступных и дешевых фруктах.

«Местные сезонные фрукты действительно стоят недорого, – делится впечатлениями жительница Кубани. – А вот привычные нам яблоки, груши или виноград могут обойтись дороже из-за особенностей логистики и выращивания. К тому же, в туристических зонах и на рынках для приезжих цены автоматически поднимаются».

Местная валюта – соль, курс которой сегодня составляет около 22 рублей. Однако, если сопоставить цены с уровнем местных зарплат, многие фрукты оказываются совсем не такими доступными, как можно было бы ожидать. Особенно удивляют цены на гранаты, виноград и обычные яблоки – их стоимость достигает почти 300 рублей за килограмм. В то же время, папайя, мандарины и другие местные фрукты выглядят вполне привлекательно по цене, особенно учитывая их свежесть и отсутствие длительной транспортировки.

Лукума и съедобный кактус (опунция) для многих туристов становятся настоящим гастрономическим открытием. Стоимость местного тропического фрукта лукума варьируется в районе 220 рублей. А килограмм опунции индийской можно приобрести примерно за 176 рублей.

Цены на персики, сливы и яблоки для туристов составляют около 264 рублей за килограмм, а манго – 242 рубля. Папайя и мандарины значительно дешевле – от 110 до 130 рублей за килограмм. А вот за килограмм свинины на рынке придется заплатить около 600 рублей.