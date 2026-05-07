НовостиОбщество7 мая 2026 17:35

В небе над стадионом в Краснодаре появился «глаз» Росгвардии

Перед матчем ФК «Краснодар» — «Динамо» в небе над «OZON Ареной» запустят аэростат для видеонаблюдения
Евгения ХАЛИКОВА
Росгвардия использует аэростат для контроля ситуации на матче "Краснодар" - "Динамо"

Фото: Олег БЕСПАЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом ответного матча финала Кубка России между ФК «Краснодар» и московским «Динамо» над стадионом «OZON Арена» подняли аэростат с комплексом высотного видеонаблюдения «ОКО».

«С помощью этого современного технического комплекса сотрудники Росгвардии в режиме реального времени могут контролировать обстановку в районе арены и обеспечивать правопорядок. Изображение с аэростата поступает на экран оператора, что обеспечивает оперативное реагирование правоохранителей при необходимости», – рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Кроме того, специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Пластун» провели тщательный осмотр стадиона и прилегающей территории, чтобы гарантировать безопасность мероприятия, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Напомним, что первый матч финала Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо», прошедший в Москве, завершился со счетом 0:0. Победитель ответной встречи 7 мая выйдет в суперфинал турнира.