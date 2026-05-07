Производитель детской одежды из Краснодара внедряет бережливые методы

Новый этап развития краснодарской компании детской одежды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарская компания, занимающаяся производством детской одежды, начала применять бережливые технологии для повышения эффективности. Специалисты Регионального центра компетенций оказывают поддержку предприятию в оптимизации производственных процессов в рамках федеральной инициативы «Производительность труда», входящей в национальный проект «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, креативные отрасли играют важную роль в экономике региона. Согласно официальной статистике, в 2024 году валовая добавленная стоимость превысила 155 миллиардов рублей, а доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Кубани составила 2,9%.

«Участие в федеральном проекте «Производительность труда» и краевой программе «Бережливый регион» предоставляет компаниям возможность сокращать время производства, минимизировать потери и улучшать финансовые показатели, что в итоге усиливает вклад в экономику края», — отметил министр.

В качестве пилотного направления был выбран ключевой для компании процесс — изготовление комплектов одежды для новорожденных, который приносит 90% выручки. В рабочую группу вошли мастер цеха, технолог, закройщик, специалист по контролю качества и швея.