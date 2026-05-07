Оперштаб Кубани рассказал о новой схеме мошенников накануне Дня Победы

Накануне празднования Дня Победы в Краснодарском крае участились случаи телефонного мошенничества, направленного против ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей. Злоумышленники рассылают сообщения и совершают звонки, обещая «торжественное вручение наград», «праздничные денежные выплаты» или «приглашения на Парад Победы». Для «получения» этих благ аферисты требуют сообщить код из SMS, перейти по сомнительной ссылке или внести «символический взнос» за оформление медалей. В Оперативном штабе Кубани попросили быть бдительными и не доверять анонимным сообщениям.

«Сотрудники органов местного самоуправления никогда не присылают подозрительные ссылки или другую информацию по телефону. А тем более не спрашивают личную информацию, включая паспортные данные, СНИЛС или номер банковской карты. Подобные «предложения» требуют только личного визита в госучреждение, а не озвучивания данных по телефону», – сообщили в Оперштабе региона.

Все вопросы, касающиеся награждений или вручения памятных знаков, решаются исключительно при личном визите в соответствующие государственные учреждения. Важно отметить, что оформление любых наград и памятных медалей происходит абсолютно бесплатно, любые сборы или платежи исключены.

Жителей края призывают проинформировать своих пожилых родственников о подобных мошеннических схемах и проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений.