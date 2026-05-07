Школа №1 Геленджика стала объектом культурного наследия регионального значения

Культурное наследие Кубани

В единый государственный реестр внесено первое в Геленджике здание школы, которое в годы Великой Отечественной войны использовалось как госпиталь и головной полевой эвакуационный пункт.

«Здание символизирует историю госпитальной базы Черноморского побережья в военные годы и трудовые подвиги медиков и горожан. За последние три года в реестр добавлено 29 объектов, увековечивающих память о Великой Отечественной войне», – отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Построенное в 1936 году в стиле позднего конструктивизма, здание школы №1 с сентября 1942 по январь 1943 года приняло более 2 тысяч раненых. Классные комнаты были переоборудованы под палаты и операционные. Преподаватели и старшеклассницы работали санитарками. В 1944 году, после возвращения здания школе, возобновились учебные занятия.

На Кубани насчитывается более 1,5 тысячи объектов культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной. Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия ведет работу по их сохранению, определяя границы территорий, зоны охраны и предметы охраны. Утверждены границы для более 300 объектов, зоны охраны для свыше 180 и предметы охраны для 140 из них.