Жильцы аварийного дома в Краснодаре обратились к главе СКР

Жильцы аварийного многоквартирного дома в Краснодаре обратились с жалобой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как передает пресс-служба СКР, протяжении последних пятнадцати лет подвальные помещения здания 1959 года постройки на улице Коммунаров регулярно затапливает. Это привело к деформации фундамента и несущих стен.

Дом был признан аварийным и подлежащим расселению в апреле 2025 года. Однако, несмотря на многочисленные попытки добиться решения проблемы через обращения в различные органы власти, результата это не принесло.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку. Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему ее предварительные итоги.