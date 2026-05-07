Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 18:52

Жильцы аварийного дома в Краснодаре обратились к главе СКР

Аварийный дом в Краснодаре оказался под угрозой из-за затопления подвалов
Евгения ХАЛИКОВА
Следственный комитет начал проверку аварийного дома в Краснодаре

Следственный комитет начал проверку аварийного дома в Краснодаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцы аварийного многоквартирного дома в Краснодаре обратились с жалобой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как передает пресс-служба СКР, протяжении последних пятнадцати лет подвальные помещения здания 1959 года постройки на улице Коммунаров регулярно затапливает. Это привело к деформации фундамента и несущих стен.

Дом был признан аварийным и подлежащим расселению в апреле 2025 года. Однако, несмотря на многочисленные попытки добиться решения проблемы через обращения в различные органы власти, результата это не принесло.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку. Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему ее предварительные итоги.