«Кубань» получила техническое поражение за неявку на матч с «Динамо-Владивосток»

РФС признал финансовые трудности Кубани недостаточным основанием. Фото: pfckuban.com Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил краснодарской «Кубани» техническое поражение из-за неявки на игру 11-го тура LEON-Второй лиги (дивизион «А», группа «Серебро»).

Как ожидалось, выездной матч против «Динамо-Владивосток» должен был состояться 2 мая, но команда из Краснодара не явилась на поле. Помимо засчитанного поражения со счетом 0:3, краснодарский клуб также оштрафован на 250 тысяч рублей.

Представители «Кубани» на заседании сослались на отсутствие средств для покупки авиабилетов и другие технические трудности как на причины срыва матча. В связи с тем, что «Кубань» не смогла предоставить убедительных доказательств форс-мажорных обстоятельств, повлекших срыв поездки, комитет принял решение о применении дисциплинарных мер.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что финансовые проблемы клуба не были признаны достаточным основанием для отмены игры. Он подчеркнул, что по правилам соревнований, обеспечение логистики и своевременное прибытие на матчи – прямая ответственность каждого футбольного клуба.

Благодаря технической победе «Динамо-Владивосток» поднялось на четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Кубань» с 9 очками продолжает занимать девятую, предпоследнюю позицию в своей группе.