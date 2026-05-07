Аналитики прокомментировали рост экспорта пшеницы из портов Краснодарского края

С начала 2026 года Российская Федерация поставила на экспорт из портов Краснодарского края 10,7 миллиона тонн пшеницы мягких сортов. Аналитики отмечают, что помимо уже существующих покупателей, торговлю стимулировало возросшее число экспортных компаний и выгодное логистическое положение Кубани.

С начала года объем отгрузок российской мягкой пшеницы через порты Краснодарского края увеличился на 65%, достигнув практически 10,7 миллиона тонн. Отгрузки осуществляются в 33 страны. Помимо привычных направлений, российская пшеница стала активно поставляться на рынки стран Латинской Америки и Африки к югу от Сахары.

Специалисты аграрного сектора проанализировали для «Бизнес ФМ Краснодар» факторы, способствовавшие увеличению экспорта, потенциал других культур и ключевые угрозы для сельхозпроизводителей. Руководитель ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев объяснил рост экспортных поставок выходом на азиатские рынки.