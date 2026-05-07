Более 13 тысяч студентов Кубани закончили Кадровую школу «ПРОдвижение»

Проект «ПРОдвижение» помогает решать кадровый дефицит в Краснодарском крае. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 13 000 студентов из Кубани получили профессиональные навыки в рамках проекта «ПРОдвижение» за пять лет. В 2026 году в программе приняли участие 3 тысячи молодых специалистов из Краснодарского края, новых регионов России и других субъектов страны. В течение пяти месяцев они проходили обучение по направлениям «вожатство» и «индустрия сервиса и гостеприимства». Завершился образовательный цикл четырехдневным семинаром в Анапе, собравшим свыше 1,5 тысяч участников.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что выпускники проекта успешно начинают свою карьеру, а также работают внутри самой Кадровой школы. Несмотря на это, отрасль продолжает испытывать нехватку специалистов. Открытие более 200 новых объектов размещения за последние пять лет и планируемое создание еще 25 тысяч рабочих мест в ближайшие годы подчеркивают актуальность подготовки кадров. Руппель выразил уверенность, что полученный опыт позволит молодым специалистам достичь высоких управленческих позиций.

Программа форума включала образовательные кластеры, панельные дискуссии, стратегические сессии и мастер-классы от ведущих экспертов. Участники ознакомились с работой площадок по подготовке вожатых, сотрудников сервиса, специалистов по фиджитал-спорту и матросов-спасателей.

Проект реализуется с 2022 года Ассоциацией детских лагерей и здравниц Кубани при поддержке краевого Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Выпускники получают помощь в трудоустройстве в ведущие оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.