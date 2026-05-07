В Краснодаре ко Дню радио прошло торжественное мероприятие

Сотрудники связи получили признание за свой вклад в развитие цифровой инфраструктуры Краснодарского края. В столице Кубани по случаю Дня радио, состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие представители ведущих операторов связи, Роскомнадзора, радиочастотного центра и краевого радиотелевизионного передающего центра, а также подведомственных организаций.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный подчеркнул, что именно благодаря труду специалистов отрасли обеспечивается надежная и качественная связь, внедряются новые технологии и решаются технические задачи. Он отметил, что это позволяет жителям региона получать информацию, пользоваться современными сервисами и поддерживать связь.

Более ста работников сферы связи были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора и департамента за существенный вклад в создание современной цифровой инфраструктуры.