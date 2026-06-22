Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 22 июня Фото из архива КП

Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тренировочные мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», – предупредили в мэрии.

При проведении учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.

Кроме того, запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.