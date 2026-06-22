Кинолог Голубев перечислил признаки непрофессионального тренера собак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился с владельцами собак критериями выбора квалифицированного кинолога.

Эксперт предостерегает от тренеров, которые утверждают, что собака не уважает хозяина и требует «стать вожаком стаи». Современная кинология отвергает теорию доминирования, делая ставку на доверие и сотрудничество. Также стоит насторожиться, если специалист обещает быстрые и стопроцентные результаты: скорость усвоения команд зависит от породы, характера, возраста и даже стресса собаки.

Профессионал не дает универсальных гарантий, а выстраивает работу индивидуально. Наконец, квалифицированный кинолог никогда не станет обвинять хозяина в «перебалованности» питомца или играть на чувстве вины - обращение за помощью уже заслуживает уважения, пишет Онлайн47.