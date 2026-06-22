На Кубани доставка стала самой востребованной летней подработкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани доставка стала самой востребованной летней подработкой. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Краснодарский край по числу вакансий для курьеров лидирует на юге России. На регион приходится 44% всех предложений.

Среди соискателей на курьерские позиции по-прежнему доминируют мужчины - их доля достигает 69% от общего числа откликов. В то же время женщины постепенно осваивают эту сферу: по итогам прошлого года они составляли уже 7% от всех активных курьеров-партнеров, причем чаще всего среди них встречаются дамы в возрасте от 40 до 60 лет.

Рынок временной занятости в целом по стране набирает обороты. Весной 2026 года количество вакансий с частичной занятостью выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 171 до 197 тысяч предложений. При этом соискатели за это время оставили 16,8 млн откликов.