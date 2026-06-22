13 самолетов вернулись в аэропорт Сочи с запасных аэродромов

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 из 19 самолетов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы, благополучно вернулись в Сочи, прошли обслуживание и были отправлены в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Воздушная гавань работает в непрерывном режиме и стабилизирует расписание после вынужденных корректировок.

«Благодаря слаженной работе коллектива аэропорта и авиакомпаний, с начала суток было обслужено 30 рейсов на прилёт, 33 рейса - на вылет, а также более 8,2 тыс. пассажиров», - рассказали в аэропорту курорта.

Всего же в течение дня воздушная гавань Сочи планирует обслужить 32 рейса на прилет, 136 на вылет и свыше 41 тысячи путешественников.

Обстановка в терминалах остается спокойной и контролируемой. Сотрудники аэропорта и авиаперевозчиков оказывают пассажирам всю необходимую поддержку на каждом этапе — от регистрации до посадки на борт.

При этом пассажиров предупреждают, что из-за корректировок в расписании аэропортов Московского авиаузла в Сочи возможны точечные изменения времени вылетов, включая задержки или отмены отдельных рейсов. Настоятельно рекомендуется проверять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт, а также внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло, официальном сайте аэропорта Сочи и слушать аудиообъявления в терминале.