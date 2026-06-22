Губернатор Кондратьев: Подвиг нашего народа принес мир всему миру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в День памяти и скорби. Глава Кубани напомнил о трагической дате – 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней.
Кондратьев отметил, что каждый год 22 июня в четыре часа утра жители края и всей страны зажигают свечи в знак глубокого уважения и памяти о дедах и прадедах, вставших на защиту Родины.
«Ровно 85 лет назад фашисты атаковали советские города и села, начав самую жестокую и кровопролитную войну, – написал в своих соцсетях Кондратьев. – На долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Они принесли много боли и потерь».
Глава региона призвал свято беречь историческую память и передавать ее будущим поколениям. Он добавил, что Кубань склоняет головы перед беспримерным героизмом и стойкостью советских воинов.
«И никому не позволим забыть об их великом подвиге, который принес мир всему миру», – сказал он.
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