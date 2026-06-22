На трассе Майкоп - Кореновск вводят реверсивное движение из-за ремонта дороги

Ремонтные работы планируется завершить до конца октября 2027 года Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной трассе А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск вводят временные ограничения для транспорта. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Черноморье».

На участке дороги со 112 по 130 километр начинаются масштабные ремонтные работы. Поскольку ширина проезжей части на данном отрезке не позволяет проводить ремонт без ее сужения, дорожники будут поэтапно вводить реверсивную схему движения на отдельных сегментах.

Временная схема проезда уже прошла процедуру согласования в Госавтоинспекции. По планам дорожного ведомства, полностью завершить ремонтные работы на этом участке трассы А-160 планируется до конца октября 2027 года. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и закладывать дополнительное время на поездки.