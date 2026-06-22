В Сочи объявили беспилотную угрозу утром 22 июня

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП
Утром 22 июня мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей курорта об угрозе беспилотной атаки. Глава города призывает население сохранять спокойствие и строго следовать инструкции по безопасности.
Правила поведения при угрозе
- Если вы дома: ни в коем случае не подходите к окнам. Лучшим укрытием станут помещения без окон - коридор, ванная, туалет или кладовая. Если такой возможности нет, перейдите в комнату, окна которой выходят на сторону, противоположную морю.
- Если вы на улице: оперативно переместитесь в безопасное место - цокольный этаж ближайшего здания, подвал, подземный переход, тоннель или парковку.
Категорически запрещено использовать личный автомобиль как укрытие, а также прятаться у стен многоквартирных домов - это смертельно опасно.
Особое внимание власти уделяют информационной безопасности. Любая фото- и видеосъемка работы систем ПВО, самих беспилотников, их обломков, а также передвижения оперативных служб запрещена. Публикация таких кадров в сети недопустима.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» - написал Прошунин в своих соцсетях.
При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно обращайтесь по телефону 112.