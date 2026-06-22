Движение по Крымскому мосту временно перекрыли в третий раз за утро

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 22 июня проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту был временно приостановлен. Данное ограничение стало уже третьим по счету с начала суток, сообщает официальная служба оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Всех, кто в момент остановки движения оказался на самом мосту или в зоне проведения досмотровых мероприятий, призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины временного прекращения пропуска машин в официальном сообщении не уточняются. Обычно подобные меры носят предупредительный характер и вводятся из соображений безопасности. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок между Краснодарским краем и полуостровом.