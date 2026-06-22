Каждый пятый житель Кубани страдает от аллергии на амброзию

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Краснодарский край ежегодно становится ареной борьбы для тысяч жителей, страдающих от аллергии на амброзию. Заложенный нос, зуд в глазах, приступы удушья — эти симптомы знакомы до 20% населения региона. О масштабах проблемы и способах борьбы с сезонной аллергией «Бизнес ФМ Краснодар» рассказал аллерголог-иммунолог Сергей Петренко.

По словам Петренко, амброзия полыннолистная выделяет огромное количество пыльцы, провоцирующей аллергические реакции даже у тех, кто ранее с ними не сталкивался. Пик цветения растения приходится на август-сентябрь.

Специалист отметил, что только 15% пациентов с аллергией обращаются за медпомощью, остальные занимаются самолечением. Врач рекомендует индивидуальную симптоматическую терапию (антигистаминные и местные противовоспалительные препараты), а также мероприятия по снижению контакта с аллергеном. В период цветения амброзии необходимо исключить из рациона мед, продукты пчеловодства, семена подсолнечника, горчицу, майонез, халву, козинаки, а также препараты на растительной основе. После прогулок рекомендуется принимать душ и менять одежду.