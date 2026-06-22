В Ленобласти увеличили выплату контрактникам Минобороны до 4,5 млн рублей

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В Ленинградской области существенно вырос размер единовременной материальной помощи гражданам, заключающим контракт на военную службу для участия в специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Теперь суммарный объем поддержки при заключении контракта через пункт отбора в Ленобласти составляет 4 500 000 рублей. В эту сумму включена увеличенная региональная выплата (3,5 млн рублей), федеральная поддержка (400 тыс. рублей), а также дополнительная региональная мера (450 тыс. рублей), которую по желанию бойца можно заменить на право получения земельного участка после окончания службы.

Отдельные преференции предусмотрены для специалистов Войск беспилотных систем ВС РФ и подразделений испытательного центра «Рубикон». Помимо выплат, им гарантируется профильная подготовка на полигонах и служба исключительно на должностях, связанных с эксплуатацией БПЛА. Кроме того, военнослужащие с госнаградами или званием Героя России получат дополнительную выплату в 150 тыс. рублей, пишет Онлайн47.