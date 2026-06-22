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НовостиОбщество22 июня 2026 9:02

Четыре курорта Краснодарского края вошли в топ-10 популярных автомаршрутов июня

Сочи стал самым востребованным городом России для путешествий на автомобиле
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Сочи стал самым востребованным городом России для путешествий на автомобиле

Сочи стал самым востребованным городом России для путешествий на автомобиле

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курорты Краснодарского края стали самыми популярными среди направлений для автомобильных путешествий в начале этого лета. Согласно данным исследования российского сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ, Сочи, Анапа, Геленджик и Кабардинка вошли в число самых востребованных точек на карте России для автотуристов в июне 2026 года. При составлении рейтинга аналитики учитывали запросы путешественников, выбиравших объекты размещения с обязательным наличием парковки.

Абсолютным лидером рейтинга стал Сочи. На этот черноморский курорт пришлось 16% от общего объема июньских бронирований среди автомобилистов. В среднем туристы останавливаются здесь на семь ночей, а сутки проживания обходятся им в 4134 рубля.

Второе место в списке занял Санкт-Петербург, а тройку лидеров замкнула Анапа, собравшая около 6% бронирований. Еще два популярных курорта Кубани – Геленджик и Кабардинка – расположились на пятой и девятой строчках топ-листа.

Также в десятку лучших вошли Москва и крымские курорты: Ялта, Алушта, Феодосия и Судак.

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