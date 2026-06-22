ВТБ: дополнительный кредитный импульс получил розничный рынок

Фото: пресс-служба ВТБ

С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой – трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов.

По оценкам ВТБ, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до 13,3* трлн рублей, с положительной динамикой во всех сегментах.

Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование: продажи кредитов наличными увеличатся в этом году на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%. В первом полугодии динамика уже заметна: общие выдачи физлицам могут достичь 5,4 трлн рублей (+50% год к году). Это стало возможным на фоне ожиданий рынка, что текущий курс ЦБ на снижение ключевой ставки сохранится, что особенно важно для длинных розничных продуктов.

При этом сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах порядка 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями за этот период. Однако структура пассивов меняется: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность, а по мере дальнейшего смягчения ДКП капитал начнет перетекать сначала в облигации, а затем в более рискованные активы.

По прогнозу ВТБ, розничный кредитный портфель российских банков по итогам года прирастет на 8% (до 44 трлн рублей), объем привлеченных средств увеличится на 10%, превысив 72 трлн рублей. При этом разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться: годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам, теперь же динамика выравнивается.

«Рынок розничного кредитования восстанавливается вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. ВТБ в этом году уже несколько раз улучшал условия по всем продуктам, оперативно реагируя на изменения ключевой ставки. По потребительским кредитам пересмотр параметров позволил снизить полную стоимость кредита на 6,3 п.п. За счет уменьшения реальных ставок для заемщиков это сделало кредиты наличными более доступными. По ипотеке максимальное снижение кредитных ставок достигло 4,8 п.п. При этом на фоне смягчения ДКП у клиентов сохраняется возможность зафиксировать доходность по вкладам на уровне до 14%, что остается привлекательным вариантом накоплений для тех клиентов, кто еще не перешел к кредитной активности», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.