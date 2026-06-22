Кубань заняла 18-е место в рейтинге регионов России по доходам населения

На Кубани снизилось число жителей за чертой бедности Фото: Архив "КП".

Краснодарский край занял 18-е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню доходов населения. По данным исследования РИА "Новости", на Кубани зафиксировано снижение доли жителей, находящихся за чертой бедности: в 2025 году этот показатель сократился на 0,8 процентного пункта и составил 6,2%.

Благосостояние жителей региона оценивалось через соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Краснодарском крае этот коэффициент составил 2,21. Для сравнения, в соседней Адыгее уровень бедности выше и составляет 7,8% (показатель также снизился на 0,8 процентного пункта). Самыми финансово благополучными регионами страны признаны Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, тогда как замыкают список Ингушетия и Тыва.

В целом по стране в 2025 году зафиксирован рост реальных денежных доходов населения на 7,7%, что несколько уступает темпам роста предыдущего года. Средний уровень бедности в России сократился с 7,1% до 6,7%. Аналитики также отмечают сохраняющийся глубокий экономический разрыв между субъектами РФ: разница в уровне медианных доходов между самыми богатыми и самыми бедными регионами достигает почти шести раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плитка шоколада уже не та: Сколько стоит сладкая корзина на Кубани