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НовостиОбщество22 июня 2026 9:23

Кубань заняла 18-е место в рейтинге регионов России по доходам населения

На Кубани снизилось число жителей за чертой бедности
Наталия КОЖЕВНИКОВА
На Кубани снизилось число жителей за чертой бедности

На Кубани снизилось число жителей за чертой бедности

Фото: Архив "КП".

Краснодарский край занял 18-е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню доходов населения. По данным исследования РИА "Новости", на Кубани зафиксировано снижение доли жителей, находящихся за чертой бедности: в 2025 году этот показатель сократился на 0,8 процентного пункта и составил 6,2%.

Благосостояние жителей региона оценивалось через соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Краснодарском крае этот коэффициент составил 2,21. Для сравнения, в соседней Адыгее уровень бедности выше и составляет 7,8% (показатель также снизился на 0,8 процентного пункта). Самыми финансово благополучными регионами страны признаны Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, тогда как замыкают список Ингушетия и Тыва.

В целом по стране в 2025 году зафиксирован рост реальных денежных доходов населения на 7,7%, что несколько уступает темпам роста предыдущего года. Средний уровень бедности в России сократился с 7,1% до 6,7%. Аналитики также отмечают сохраняющийся глубокий экономический разрыв между субъектами РФ: разница в уровне медианных доходов между самыми богатыми и самыми бедными регионами достигает почти шести раз.

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