Жители Кубани оформили кредитки на 7 млрд рублей за месяц

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по объемам выдачи кредитных карт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае банки Краснодарского края выдали 62,89 тыс. кредитных карт на общую сумму 7,12 млрд рублей. Средний одобренный лимит на Кубани составил 113 тыс. рублей, что немного ниже апрельских значений. По совокупному объему кредитных лимитов край уверенно занял четвертое место в стране, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

По данным Объединенного кредитного бюро, в целом по стране рынок кредитных карт показывает годовой рост, несмотря на небольшое месячное снижение.

Количество договоров. В мае россияне оформили 1,33 млн кредиток. Это на 19% больше, чем в мае прошлого года, хотя и на 4% меньше апрельских показателей.

Финансовые лимиты. Совокупный лимит по новым картам составил 158,43 млрд рублей (+12% к прошлому году). Средний размер лимита по России вырос за месяц на 1 тыс. рублей и достиг 119 тыс. рублей.

Ставки. Полная стоимость кредита по картам в мае зафиксировалась на отметке 50,86%.

За первые пять месяцев года банки выдали россиянам 6,15 млн кредиток на сумму 694,02 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом число выдач выросло на 7%, при этом общий объем одобренных средств практически не изменился.

Лидерами по объемам кредитов стали Москва (15,74 млрд руб.), Подмосковье (11,45 млрд руб.) и Санкт-Петербург (7,47 млрд руб.). Максимальные средние лимиты одобряются жителям Ненецкого АО, Москвы и Сахалинской области. Активнее всего кредитками пользуются в Ямало-Ненецком автономном округе, тогда как минимальный интерес к ним зафиксирован в Ингушетии и Чечне.

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