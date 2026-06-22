Сочи направил почти 98 миллионов рублей на помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Координационный совет по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, работающий в Сочи, подвел промежуточные итоги своей деятельности. Как сообщил заместитель главы города Александр Митников, общий объем целевых выплат через благотворительный фонд «Скорей добрей» достиг 97,7 млн рублей.

Администрация курорта уделяет большое внимание поддержке защитников: за каждой семьей закреплен персональный куратор, обеспечивающий оперативное решение возникающих вопросов. На очередном заседании совета рассмотрели ряд новых обращений, по которым уже назначены индивидуальные сопровождающие.

«Считаем своей прямой обязанностью создать для наших защитников надежный тыл, пока они обеспечивают нашу безопасность и будущее страны на передовой», - сказал Александр Митников.

Полезная информация для участников СВО и их близких:

Консультации по всем актуальным вопросам можно получить в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (938) 488-33-61.

Бесплатная квалифицированная юридическая поддержка оказывается в филиале Госюрбюро Краснодарского края (ул. Транспортная, 65, 2 этаж). Справки по телефону: 8 (988) 509-07-91.

Еженедельно по средам (с 11:00 до 15:00) юридические консультации проводит проект «СВОи в праве: юридический фронт» (ул. Островского, 37, подъезд 5). Предварительная запись: 8 (862) 291-20-18.

Внести свой вклад в работу фонда «Скорей добрей» может каждый желающий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи стартовал бесплатный обучающий курс для участников СВО и их семей