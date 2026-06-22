В Сочи одновременно зацвели три экзотических растения

В Сочи началось цветение фейхоа, олеандра и клубничного дерева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В дендрарии сочинского национального парка одновременно зацвели сразу три экзотических растения: фейхоа, клубничное дерево и олеандр.

Особое внимание привлекает фейхоа, ветви которого покрылись бело-розовыми цветами с яркими красными тычинками. Растение давно стало привычным для Черноморского побережья благодаря способности переносить небольшие морозы. Осенью на кустарнике созревают плоды, богатые витаминами и микроэлементами.

Не менее эффектно выглядит клубничное дерево. Сейчас его украшают светлые цветки, а позже на их месте появятся необычные плоды розоватого оттенка. Несмотря на название, по вкусу они не напоминают клубнику.

Также в дендрарии распустился олеандр - декоративное растение с яркими цветами, которое широко распространено в странах с теплым климатом. Специалисты напоминают, что все растения на территории парка находятся под охраной, поэтому срывать цветы и повреждать насаждения запрещено.

Цветение экзотических видов традиционно привлекает в сочинский дендрарий множество туристов и любителей природы.