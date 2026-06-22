В Крымском районе завершили строительство временной дамбы

В Крымском районе укрепили место прорыва дамбы. Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В Крымском районе завершили основной этап строительства временного защитного сооружения в районе хутора Западного, где ранее произошел прорыв дамбы.

Как сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС, работы велись круглосуточно. Специалисты в несколько смен занимались подготовкой песчаных мешков, их доставкой к аварийному участку и укладкой для перекрытия поврежденного места.

По информации муниципальных властей, для ликвидации прорана использовали свыше 14 тысяч мешков с песком. Дополнительно конструкцию усилили металлическими элементами, бревнами и стволами деревьев.

В настоящее время специалисты продолжают обустраивать технологическую дорогу, которая позволит обеспечить доступ тяжелой техники для последующего восстановления основной дамбы на поврежденном участке.