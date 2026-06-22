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НовостиОбщество22 июня 2026 10:36

В Краснодаре пройдет бесплатная акция «Маршрут здоровья»

Жители Краснодара смогут пройти бесплатное экспресс-обследование
Гарик АРОЯН
Жители Краснодара смогут пройти бесплатное экспресс-обследование

Жители Краснодара смогут пройти бесплатное экспресс-обследование

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодара смогут бесплатно проверить состояние здоровья в мобильном медицинском комплексе «Маршрут здоровья», который будет работать в городе два дня подряд.

25 июня специалисты будут принимать пациентов по адресу: улица Артюшкова, 2, а 26 июня - на улице Карякина, 29. Время работы комплекса - с 9:00 до 14:00.

В рамках акции медики проведут экспресс-обследование, после которого каждый посетитель сможет получить консультацию врача-терапевта и персональные рекомендации по сохранению здоровья.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.