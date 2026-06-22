Новостройки в Краснодаре подешевели до 7,9 млн рублей перед изменением ипотеки

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В июне 2026 года медианная стоимость квартир в новостройках Краснодара снизилась на 2,5% и составила 7,9 млн рублей. Накануне изменения условий семейной ипотеки застройщики предлагают скидки и акции для поддержания спроса, сообщает портал kuban.aif.ru со ссылкой на риелтора Екатерину Кремневу.

Специалист отметила, что резкого обвала цен на первичном рынке ждать не стоит. Большинство девелоперов используют проектное финансирование и эскроу-счета, где минимальную стоимость квадратного метра фиксируют банки, а себестоимость строительства растет.

После 1 июля условия семейной ипотеки изменятся: для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10–12% годовых, для семей с двумя детьми — остаться на уровне 6%, а для многодетных - снизиться до 4%. По мнению эксперта, из-за высоких ставок разрыв в цене между первичным и вторичным жильем в городе сейчас достигает 30%, однако вторичный рынок может быстро восстановиться при снижении ключевой ставки ЦБ.