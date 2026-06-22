«Работы проверяем с ИИ»: как педагоги Кубани используют нейросети

Нейросети сокращают время проверки работ в три раза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект уже стал рабочим инструментом для многих педагогов Кубани. Учителя используют нейросети не вместо себя, а как помощника: для подготовки заданий, поиска идей, визуализации, проектной деятельности и адаптации обучения под разных детей. Участницы программы профессионального развития Яндекс Учебника «Кадровый резерв» специально для «КП»-Кубань» рассказали, где ИИ действительно экономит время и почему учителю все равно важно оставаться главным фильтром.

ИИ помогает не дать ученикам заскучать

Мария Мирная, учитель информатики школы №111 Краснодара, работает в образовании 24 года. Ее первый опыт с нейросетями начался с генерации заданий для самостоятельной работы.

«Появилось ощущение, что у меня есть цифровой помощник, и часть задач можно переложить на него. Как и многие учителя, сначала я сгенерировала задания для самостоятельной работы. Было здорово, что это быстро и вариантов много, но неприятно, что не всегда так, как это виделось мне. Это стал первый урок: запросы нужно детализировать», - рассказала Мирная.

Сейчас нейросети помогают ей готовить конспекты, фрагменты уроков и задания разного уровня сложности. Особенно полезным ИИ оказался для работы с сильными учениками.

«Проблема учителя обычно не в том, как научить слабого ученика — для этого у нас уже есть наработанные приемы. Гораздо сложнее не дать заскучать сильному и способному ребенку. Когда он все быстро понимает, ему нужна зона развития», - отмечает учитель.

Нейросети помогают «докрутить» креативную идею

Татьяна Дорошкевич, преподаватель ЦДТ «Прикубанский», ведет кружки по алгоритмике и программированию, а также преподает информатику иностранным студентам. О нейросетях она впервые узнала как раз от студентов. Сегодня использует ИИ прежде всего для творческих задач.

«Я использую нейросети как игровой инструмент: запрашиваю идеи для заданий по программированию или думаю, как можно интересно обыграть тот или иной материал с детьми», - рассказала Дорошкевич.

По словам педагога, раньше поиск необычного формата занятия занимал много времени. Теперь можно быстро получить десятки вариантов и развить лучшие из них.

Один из удачных кейсов — мастер-класс по сказке «Ёжик в тумане». Дети придумывали промпты, а нейросеть создавала изображения.

ИИ помогает студентам выходить на проекты и гранты

Ксения Кравцова, преподаватель Крымского технического колледжа, использует ИИ в информатике, основах бережливого производства и индивидуальном проекте.

«Первый успешный опыт был связан с логистами: студентам было очень сложно объяснить, как с помощью графиков можно логистически простроить маршруты. Нейросеть с этим отлично справилась», - рассказала Кравцова.

Сейчас ИИ активно применяется в проектной деятельности. Студенты сначала сами формулируют тему, затем сравнивают варианты, которые предлагают разные нейросети, и собирают собственную концепцию.

Ксения отмечает, что нейросети помогают не только с профессиональными, но и с социальными проектами. Особенно это важно для студентов с ОВЗ. Так появилась игра для студентки, которой было сложно адаптироваться в группе. С помощью ИИ создали карточки, которые теперь используют в колледже.

«Она прописала все стороны, которые у нее западают, почему она не может социализироваться. С помощью ИИ мы создали карточки, и сейчас эту игру используем в учебном заведении», - рассказала педагог.

Еще один плюс — экономия времени на рутинных задачах, например проверке домашних работ.

«На проверку работ 25 студентов уходит 3–3,5 часа. Нейросети сокращают время в три раза — мне достаточно 45 минут», - выдохнула Кравцова.