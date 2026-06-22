Врач в Краснодаре объяснил разницу между тепловым и солнечным ударами

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В период летней жары увеличивается риск перегрева организма. Врач общей практики Александр Горячев в беседе с телеканалом «Краснодар» рассказал, чем отличаются тепловой и солнечный удары, а также как оказать первую помощь пострадавшему.

Специалист пояснил, что солнечный удар — это разновидность теплового, он возникает при прямом воздействии лучей на голову и шею. Тепловой удар может произойти даже в тени, транспорте или помещении, если тело перегревается из-за высокой температуры и отсутствия вентиляции. Симптомами обоих состояний являются слабость, головокружение, тошнота и жажда. В тяжелых случаях возможны потеря сознания и рвота.

В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и лица с заболеваниями сердца. При перегреве необходимо переместить человека в тень, расстегнуть одежду, дать воды и при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.