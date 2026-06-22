Эксперт предупредила об угрозе увольнения из-за поездок на удаленке

Фото: Олег УМАРОВ

Дистанционный формат работы не гарантирует сотруднику право беспрепятственно путешествовать без согласования с руководством. Поездки во время удаленки могут закончиться расторжением трудового договора, сообщила изданию «Абзац» карьерный консультант Зулия Лоикова.

По словам эксперта, если в документе четко зафиксирован адрес, по которому специалист обязан находиться, его несанкционированный отъезд работодатель вправе расценить как одностороннее изменение условий труда. Риски возрастают, если в дороге возникают проблемы с интернетом, разница в часовых поясах или срывы дедлайнов. При этом автоматического увольнения не происходит: нанимателю сначала придется доказать, что смена локации действительно помешала выполнению обязанностей.

Лоикова рекомендует согласовывать любые перемещения с руководством заранее и сохранять письменное подтверждение. Увольнение по статье 312.8 ТК РФ является крайней мерой, которой обычно предшествуют замечание или выговор.