Замглавы дорожной фирмы на Кубани выплатит крупный штраф за дачу взятки

Крупный штраф выплатит заместитель директора ООО «Дортранссервис» за дачу взятки должностному лицу Краснодаравтодора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре вынесен приговор заместителю генерального директора дорожно-строительной компании ООО «Дортранссервис» Адаму Цику. Первомайский районный суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года топ-менеджер, действуя в коммерческих интересах своего предприятия, лично передал 500 тысяч рублей сотруднику государственного казенного учреждения «Краснодаравтодор». За это незаконное вознаграждение представитель госучреждения должен был оказать содействие в подборе и согласовании рецептур асфальтобетонных смесей, которые фирма планировала использовать при проведении дорожных работ.

Суд признал Адама Цику виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. За попытку подкупа дорожного чиновника бизнесмену придется выплатить в доход государства 3 миллиона рублей.

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