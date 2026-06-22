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НовостиОбщество22 июня 2026 11:44

Замглавы дорожной фирмы на Кубани выплатит крупный штраф за дачу взятки

В Краснодаре замдиректора дорожной компании осудили за коррупционную сделку
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Крупный штраф выплатит заместитель директора ООО «Дортранссервис» за дачу взятки должностному лицу Краснодаравтодора

Крупный штраф выплатит заместитель директора ООО «Дортранссервис» за дачу взятки должностному лицу Краснодаравтодора

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре вынесен приговор заместителю генерального директора дорожно-строительной компании ООО «Дортранссервис» Адаму Цику. Первомайский районный суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года топ-менеджер, действуя в коммерческих интересах своего предприятия, лично передал 500 тысяч рублей сотруднику государственного казенного учреждения «Краснодаравтодор». За это незаконное вознаграждение представитель госучреждения должен был оказать содействие в подборе и согласовании рецептур асфальтобетонных смесей, которые фирма планировала использовать при проведении дорожных работ.

Суд признал Адама Цику виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. За попытку подкупа дорожного чиновника бизнесмену придется выплатить в доход государства 3 миллиона рублей.

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