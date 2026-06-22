Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В акватории Черного моря продолжается повышенная сейсмическая активность. С раннего утра 22 июня специалисты зарегистрировали уже десять подземных толчков различной интенсивности. Эпицентры колебаний находились в море, однако отголоски некоторых из них докатились до суши.

Землетрясения в Черном море 22 июня 2026 года

Наиболее ощутимыми подземные толчки оказались для жителей Севастополя. Горожане в социальных сетях сообщили, что в квартирах вибрировала крупная мебель, а на столах звенела и двигалась посуда.

По информации экстренных служб региона, в результате серии сейсмических событий никто не пострадал, разрушений береговой инфраструктуры и жилых домов в Крыму не зафиксировано. Специалисты профильных ведомств продолжают вести непрерывный мониторинг ситуации в акватории.