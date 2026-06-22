Депрессия и мания: каково жить с биполярным аффективным расстройством

БАР - это не просто смена настроения Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Биполярное аффективное расстройство (БАР) - хроническое психическое заболевание, для которого характерны чередования фаз эмоционального подъема и глубокой депрессии. 24-летний житель Новосибирска Сергей (имя изменено. – Прим. ред.) поделился своим опытом жизни с этим диагнозом.

Сергей работает программистом в IT-компании. О своем заболевании он узнал на втором курсе университета. Все началось с четырехмесячного депрессивного эпизода: без видимых причин появилась апатия, пропала радость от привычных занятий. После обследования врач выявил также маниакальные эпизоды - так был поставлен диагноз «биполярное расстройство».

Из-за тяжелой депрессии молодой человек был вынужден взять академический отпуск на год. По его словам, большую часть времени он проводил дома из-за пандемии COVID-19, бесцельно играя в компьютерные игры без какого-либо удовольствия.

БАР проявляется двумя основными фазами:

Депрессивная - сопровождается подавленностью, апатией, постоянной грустью и невозможностью заниматься делами.

Маниакальная - характеризуется повышенной активностью и настроением, но также рассеянным вниманием.

«Бывает даже так, что еще вчера было все нормально, а уже сегодня у меня нет моральных сил встать с кровати», – поделился Сергей с корреспондентом ОТС Горсайта.

Распространенный миф о БАР, что это просто частая смена настроения. На самом деле, как объясняет Сергей, это неконтролируемое переключение мозга между полностью негативными и полностью позитивными мыслями. В отличие от здорового человека, пациент с БАР не может абстрагироваться от негатива или найти радость в привычных вещах во время депрессивной фазы.

Важнейший момент в лечении - подбор правильной медикаментозной терапии, которая может привести к устойчивой ремиссии. Сергей принимает антидепрессанты и нейролептики. Путь к эффективному лечению занял два года. За это время он сменил нескольких специалистов и подобрал подходящие препараты. Благодаря терапии длительность эпизодов сократилась с двух месяцев до примерно двух недель.

Не знающие о диагнозе окружающие могут подумать, что у Сергея просто плохой день или он устал на работе. Только близкие замечают цикличность его состояния.

Сейчас молодой человек чувствует себя счастливым и ведет обычный образ жизни. По его словам, расстройство почти не влияет на повседневность.

«Сейчас, когда лечение помогает, бывает пара недель два раза в год, когда становится тяжело работать. В остальные дни ничего не беспокоит, так что я живу в обычном режиме», – рассказал Сергей.