Плановая борьба по уничтожению амброзии полыннолистной началась в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовали плановые мероприятия по уничтожению амброзии полыннолистной - опасного сорняка и мощного аллергена. Как рассказали в мэрии курорта, работы проходят поэтапно во всех районах курорта, приоритет отдан территориям сельских округов.

Амброзия полыннолистная представляет серьезную угрозу для здоровья людей: в период цветения (с июля по октябрь) она может спровоцировать поллиноз, бронхит и бронхиальную астму. Кроме того, растение иссушает и обедняет почву, ухудшая ее качество.

«Всем хозяйственным субъектам необходимо провести мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению амброзии до периода ее цветения, - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Никончук. - Наша задача - сделать пребывание в Сочи комфортным и безопасным для всех».

Он также пояснил, что собственники участков, управляющие компании и ТСЖ должны приводить в порядок территории самостоятельно.

Эффективные методы борьбы с амброзией: вырывание с корнем (поскольку растение продолжает расти даже после скашивания) и обработка химическими препаратами.

За невыполнение правил борьбы с опасными сорняками предусмотрена административная ответственность. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ (ст. 13, ст. 45 ЗК РФ), обязывающие бороться с инвазивными растениями. Размеры штрафов для граждан - от 20 000 рублей, а для юридических лиц - до 700 000 рублей.

Получить консультацию по вопросам борьбы с амброзией можно в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города по телефону 8 (862) 264 29 65, а также в Россельхознадзоре - 8 (861) 222 20 31.