В Краснодаре детей-сирот бесплатно обучат управлению БПЛА

В Краснодаре запустили курсы операторов БПЛА для детей-сирот. Фото: "Добро и Небо"

В Краснодаре стартовал новый социальный проект по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами для детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатные занятия проходят в детской школе БПЛА «Добро и Небо».

Участниками первой группы стали 12 подростков, находящихся под опекой или воспитывающихся в приемных семьях. Инициатива реализована благодаря сотрудничеству фонда «Добро и Дело» и городского управления опеки и попечительства.

Обучение началось с занятий на симуляторах. В дальнейшем ребята познакомятся с работой лаборатории, освоят практические навыки пилотирования и смогут испытать свои силы на специальном высотном полигоне.

Участниками первой группы стали 12 подростков. Фото: "Добро и Небо"

После завершения курса участникам предстоит пройти итоговую аттестацию. Успешно сдавшие экзамены получат сертификаты операторов беспилотных летательных аппаратов.

Организаторы отмечают, что проект направлен не только на получение новых технических навыков, но и на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Школа «Добро и Небо» планирует и дальше развивать социальные программы для детей и педагогов.