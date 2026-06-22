В Краснодаре детей-сирот бесплатно обучат управлению БПЛА

В Краснодаре стартовал новый социальный проект по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами для детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатные занятия проходят в детской школе БПЛА «Добро и Небо».
Участниками первой группы стали 12 подростков, находящихся под опекой или воспитывающихся в приемных семьях. Инициатива реализована благодаря сотрудничеству фонда «Добро и Дело» и городского управления опеки и попечительства.
Обучение началось с занятий на симуляторах. В дальнейшем ребята познакомятся с работой лаборатории, освоят практические навыки пилотирования и смогут испытать свои силы на специальном высотном полигоне.
После завершения курса участникам предстоит пройти итоговую аттестацию. Успешно сдавшие экзамены получат сертификаты операторов беспилотных летательных аппаратов.
Организаторы отмечают, что проект направлен не только на получение новых технических навыков, но и на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Школа «Добро и Небо» планирует и дальше развивать социальные программы для детей и педагогов.