Фермеры Крымского и Славянского районов Кубани получат помощь после наводнения

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел выездное оперативное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное поддержке аграриев Крымского и Славянского районов. Фермерские хозяйства этих муниципалитетов понесли серьезные потери из-за паводка.

Согласно озвученным данным, стихия нанесла тяжелый удар по агропромышленному сектору. В Славянском районе под водой оказалось более 1,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. В Крымском районе ситуация еще масштабнее: общая площадь затопленных территорий составила 11,5 тысячи гектаров, из которых почти 6,5 тысячи гектаров занимают пашни и фермерские поля.

Глава региона заявил, что власти края окажут всестороннюю адресную помощь каждому пострадавшему производителю.

«За каждым подтопленным гектаром стоят люди, и они не должны остаться один на один с этой проблемой. Необходимо в индивидуальном порядке найти решения, которые сохранят сельхозпредприятия и рабочие места, позволят закладывать урожай на следующий сезон», - сказал Вениамин Кондратьев.

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