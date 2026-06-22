В Краснодаре восстанавливают квартиры в многоэтажке после атаки БПЛА

Фото: Андрей Зубов

Мэр Краснодара Евгений Наумов лично проинспектировал ход восстановительных работ в многоквартирном доме, пострадавшем в результате атаки БПЛА в ночь на 11 июня. Прямо сейчас в поврежденных жилых помещениях активно ведется ремонт.

«Делаем все возможное для того, чтобы жители наиболее пострадавших квартир побыстрее вернулись к своей привычной жизни. Спасибо социально ответственному бизнесу, который подключился к восстановлению дома, – прокомментировал глава краевой столицы. – Пока позволяет погода, необходимо как можно скорее приступить к фасадным работам».

В инспекции также приняли участие вице-мэр Илья Павлов, глава администрации Центрального округа Елена Малова, руководитель управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик и представитель подрядной строительной организации.

Сейчас в квартирах, принявших на себя основной удар, полностью завершен демонтаж разрушенных перегородок и стен. Строители приступают к восстановлению кирпичной кладки. В других помещениях полным ходом идут отделочные работы. Кроме того, на прошлой неделе специалисты закончили замеры поврежденных оконных проемов, их производство уже запущено, а первые новые стеклопакеты начнут устанавливать на этой неделе.

В границах пострадавшей высотки продолжает действовать локальный режим чрезвычайной ситуации. Одна семья пока остается в пункте временного размещения.

Все возникающие вопросы жильцы дома могут задать специалистам администрации Центрального округа по телефону: 8-861-267-96-13 (в рабочие дни).