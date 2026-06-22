Банк «Центр-инвест» вошел в число лидеров нового рейтинга репутации банков России

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» занял 12-е место в престижном рейтинге репутации банков России, составленном аналитической службой Pravdaserm и «Эксперт Центр аналитики». Банк вошел в «зеленую зону» с показателем репутации 80 баллов из 100 возможных, что соответствует высокому уровню лояльности клиентов и отличному качеству информационного поля.

Новое исследование принципиально отличается от традиционных опросов или мониторинга СМИ. Впервые репутация измеряется не как субъективное мнение, а как точная цифра, основанная на реальном поведении поисковых систем. Методология рейтинга использует два ключевых показателя:

- репутация - взвешенная сумма позитивных вкладов в первой десятке выдачи, где учитываются тональность контента и авторитетность источника;

- сила бренда - производный показатель, отражающий синергию известности и лояльности.

Вхождение в «зеленую зону» рейтинга подтверждает, что банк «Центр-инвест» обладает высокой узнаваемостью и сильной репутацией. «Мы рады, что наша работа по формированию открытого и позитивного информационного пространства получает высокую оценку. Для нас репутация — это не абстрактное понятие, а измеримый конкурентный актив, напрямую влияющий на устойчивое развитие и доверие наших клиентов», - отметили в пресс-службе банка.

Полученная высокая репутационная оценка согласуется с финансовыми и ESG-рейтингами банка. В 2026 году банк улучшил позиции в рейтинге надежности Forbes, поднявшись на 35-е место (+7 позиций). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом и присвоило наивысший среди рейтингуемых банков ESG-рейтинг ESG-2 (AA+), стабильный прогноз. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка составляет менее 1%, что является одним из лучших показателей на рынке.

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