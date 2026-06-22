Эксперт Султанова: отказ от написания объяснительной не защитит от увольнения

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Сотрудник имеет законное право не писать письменное объяснение по факту допущенного дисциплинарного проступка, однако такой отказ не освобождает его от ответственности. Об этом изданию «Абзац» сообщила карьерный консультант Зилина Султанова.

Эксперт напомнила, что процедура наложения дисциплинарного взыскания строго регламентирована статьей 193 Трудового кодекса РФ. Работодатель обязан затребовать у сотрудника пояснения, предоставив ему на подготовку документа два рабочих дня. Если работник отказывается выполнять это требование, факт отказа фиксируется специальным актом, составленным руководством.

По мнению специалиста, отказ от дачи письменных показаний является невыгодной стратегией: работник добровольно лишает себя возможности официально изложить собственную версию событий. В зависимости от тяжести допущенного нарушения, даже при отсутствии объяснительной, работодатель вправе применить к сотруднику дисциплинарные меры, включая замечание, выговор или увольнение.

Ранее эксперты по трудовому праву также отмечали, что систематическое невыполнение должностных обязанностей и несоблюдение установленных показателей эффективности также могут стать законным поводом для увольнения.