Торговый центр в Краснодаре закрыт после нападения парня с мачете

Торговый центр пока не открылся. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре до сих пор не открылся торговый центр на Западном обходе, где 20 июня 19-летний парень напал на посетителей. С собой в здание он пронес мачете, убил им женщину и ранил трех человек.

После этого поднялся с первого на третий этаж, забежал в детский игровой центр и устроил пожар. Там неадекват был задержан участником СВО и передан полиции.

После этого из торгового центра эвакуировали покупателей. Уже вторые сутки магазин не работает.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в ТЦ West Mall.

19-летнему парню сейчас предъявлено обвинение в убийстве и попытке убийства. До 20 августа он будет находиться в СИЗО.